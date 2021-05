Israël: le chef de l’opposition Lapid mandaté pour former le gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a demandé mercredi soir au chef de l’opposition Yaïr Lapid de tenter de former le prochain gouvernement, ouvrant ainsi la voie à une possible fin de « l’ère Netanyahu » en Israël.

- Publicité-

Depuis l’expiration, sur les coups de minuit mercredi, du délai accordé à Netanyahu à la suite des élections législatives du 23 mars pour former un gouvernement, les rumeurs fusaient en Israël.

Et la presse locale rivalisait de scénarios sur les suites que le président Rivlin allait donner à cet énième épisode d’un feuilleton qui s’étire et qui a conduit l’Etat hébreu à tenir quatre élections en deux ans, chaque scrutin n’arrivant pas soit à faire de vainqueur, soit à déboucher sur un gouvernement stable.

Après l’échec de Benjamin Netanyahu, patron du Likoud (droite), à réunir avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l’extrême droite 61 députés sur les 120 du Parlement requis pour former un gouvernement, Rivlin s’est entretenu mercredi avec le chef de l’opposition Yaïr Lapid et avec Naftali Bennett, leader de la formation de la droite radicale Yamina, qui lui ont réclamé d’obtenir le mandat pour former le prochain gouvernement.

Chef de la formation centriste Yesh Atid (« Il y a un futur »), arrivée en deuxième place avec 17 députés aux législatives, Yaïr Lapid cherche à former un « gouvernement d’union nationale » –ralliant la droite, le centre et la gauche– afin de chasser du pouvoir Netanyahu, jugé en ce moment pour « corruption » et « malversation » dans une série d’affaires.