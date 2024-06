Israël : Le commandant de la division de Gaza annonce sa démission

Le commandant de la division de Gaza de l’armée israélienne, le général de brigade Avi Rosenfeld, a annoncé dimanche qu’il démissionnait en raison de son implication dans les échecs qui ont conduit au 7 octobre.

Dans une lettre adressée au chef du Commandement du Sud et au chef d’état-major de Tsahal, Rosenfeld a écrit que « le 7 octobre, j’ai échoué dans la mission de ma vie, qui était de protéger les communautés frontalières de Gaza ».

« J’ai décidé de mettre fin à mon poste de commandant de la 143e division [la division de Gaza] et à mon service dans l’armée, dans le cadre de ma responsabilité de commandant. Chacun doit assumer sa part de responsabilité et c’est moi qui suis responsable de la 143e division », a-t-il écrit.

Rosenfeld est le deuxième officier supérieur de l’armée israélienne à démissionner à la suite de l’assaut du 7 octobre, après que le chef du Directorat des Renseignements militaires a annoncé son départ en avril.

