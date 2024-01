Israël : Le contrôleur de l’État lance une enquête sur les échecs militaires, alors que la guerre se poursuit

Le contrôleur de l’État, Matanyahu Englman, a ouvert une enquête sur les manquements de Tsahal qui ont précédé le 7 octobre. Le chef d’état-major des FDI, Herzi Halevy, a reçu une lettre l’enjoignant de remettre tout le matériel militaire classifié ainsi que toutes les données relatives à tous les niveaux d’interaction entre l’armée israélienne et l’échelon politique, rapporte le site Ynet.

Ne voulant attendre ni la création d’une commission d’enquête nationale officielle ni la fin de la guerre, le contrôleur de l’État semble désireux de se plonger dans les domaines les plus controversés de la société israélienne, mais tout le monde n’est pas satisfait de la direction qu’il prend.

« C’est le moyen idéal de rejeter toute la responsabilité sur l’armée et d’absoudre ainsi les politiciens », a déclaré un fonctionnaire. « Il s’agit d’une mascarade destinée à faire de Tsahal un bouc émissaire tout en veillant à ce que les politiciens n’aient rien à payer dans le cadre d’une enquête nationale.

Dans sa lettre à Halevy, Englman a déclaré qu’il attendait une coopération totale de la part de tous les niveaux et de toutes les branches de Tsahal, y compris la remise de documents sensibles et classifiés. Englman espère un processus simplifié qui ne prendra pas plus de quelques mois, alors même que Tsahal est occupé à traiter avec le Hamas dans le sud et le Hezbollah dans le nord.

La lettre comprenait un document détaillant 33 questions distinctes devant faire l’objet d’un examen approfondi, telles que les événements du 7 octobre, la protection des frontières, la sécurité des données, la disparité des équipements de Tsahal et la défense des intérêts nationaux.

Toutefois, la conduite du gouvernement sera également passée au crible, car le rapport portera sur toutes les transactions au sein du cabinet pendant les deux années précédant la guerre (un délai qui inclut également le gouvernement Bennett-Lapid), les procédures de travail au sein de la communauté du renseignement, la manière dont les informations précédant le 7 octobre ont été recueillies et examinées et la perception nationale de la sécurité par Israël, entre autres.

