Israël : Le coût de la guerre estimé à 10% du PIB

La Banque centrale d’Israël a revu lundi à la baisse ses perspectives de croissance pour cette année et l’année prochaine, citant un « niveau élevé » d’incertitude concernant la durée et l’ampleur de la guerre avec Hamas, ainsi que l’absence de décisions gouvernementales appropriées nécessaires pour financer les retombées économiques qui en découlent.

En supposant que la guerre se concentrera principalement sur le front sud, la banque centrale a déclaré qu’elle s’attend maintenant à ce que l’économie croisse de 2 % en 2023 et 2024. Ce chiffre est inférieur à ses prévisions d’octobre, qui tablaient sur une croissance de 2,3 % en 2023 et de 2,8 % en 2024, lorsque la banque centrale a revu à la baisse ses précédentes projections de croissance de 3 % pour cette année et l’année prochaine.

Les prévisions de la banque centrale estiment que les coûts budgétaires de la guerre (dépenses plus pertes de revenus) devraient s’élever à 10 % du PIB.

