Israël : Le gouvernement adopte un texte rejetant la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien

Le gouvernement israélien a voté dimanche à l’unanimité une proposition de résolution soumise par Benjamin Netanyahou selon laquelle Israël s’oppose à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien et rejette les diktats internationaux. En ouverture de la réunion du cabinet ministériel, Netanyahou a déclaré, « Israël rejette catégoriquement les diktats internationaux concernant un accord permanent avec les Palestiniens. Un tel accord ne peut être atteint que par des négociations directes entre les parties, sans conditions préalables. Israël continuera de s’opposer à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien.

La proposition a été soulevée dans le contexte du plan américain révélé, qui a provoqué des réactions furieuses de la part des membres de la coalition. « Compte tenu des discussions récentes dans la communauté internationale sur la tentative d’imposer unilatéralement un État palestinien à Israël, je soumets aujourd’hui à l’approbation du gouvernement une décision déclarative sur cette question. Je suis convaincu qu’elle recevra un très large soutien », a déclaré Netanyahou.

La proposition de Netanyahu a été coordonnée avec Benny Gantz et Gadi Eisenkot, et finalisée jeudi lors d’une réunion en tête-à-tête entre Netanyahou et Gantz, après la réunion du cabinet. Le ministre Gideon Saar a demandé lors de la réunion du gouvernement de durcir le texte.

