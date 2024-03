Israël : Le port d’Eilat sérieusement touché par la menace des Houthis

Les attaques des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb ont complètement interrompu les activités commerciales du port d’Eilat, le plaçant dans une situation financière compliquée.

Le port d’Eilat, porte maritime sud d’Israël, est utilisé pour le commerce avec l’Extrême-Orient et l’Australie. Cependant, depuis que les menaces de missiles des Houthis sur les navires en transit ont pratiquement bloqué leur passage par le détroit de Bab el-Mandeb, le port d’Eilat s’est retrouvé isolé. Il en résulte un arrêt de toutes les activités d’importation et d’exportation.

Le directeur général du port d’Eilat, a déclaré que le trafic maritime dans le port s’est complètement arrêté depuis le début des attaques des Houthis. « Chaque mois, nous avions entre 12 et 13 navires qui allaient et venaient, et maintenant nous n’en avons plus aucun », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le port importait principalement des voitures, notant que 50 à 60 % des voitures importées à Eilat provenaient d’Extrême-Orient. Cependant, comme les nouvelles voitures n’arrivent plus, le nombre de voitures stockées dans le port a rapidement diminué. « En novembre, nous avions 50 000 voitures stockées dans le port ; aujourd’hui, nous n’en avons plus que 10 000. Les importateurs de voitures prennent les voitures tous les jours, mais plus aucune voiture ne passe par Eilat », a-t-il ajouté.