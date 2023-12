Israël : Le taux de pauvreté est parmi les plus élevés des pays développés

Selon le rapport officiel sur la pauvreté en Israël, on compte 1,98 million de pauvres, dont 873.300 enfants et 152.500 personnes âgées. En outre, il y a 949.600 personnes en âge de travailler qui sont répertoriées comme pauvres.

En 2022, l’incidence de la pauvreté parmi les ultra-orthodoxes était d’environ 35,3 %, contre 34.4% en 2021. Parmi la population arabe, l’incidence de la pauvreté était de 39% en 2022 contre 38,9% en 2021. Parmi les juifs non orthodoxes, l’incidence de la pauvreté des familles en 2022 était de 14 %, contre 14.7% en 2021.

« Nous sommes au milieu d’une vague importante de pauvreté que nous ressentons chaque jour sur le terrain, comme en témoigne un augmentation de 23% de l’aide accordée aux bénéficiaires réguliers que l’organisation fournit chaque semaine. Avant même la fin des combats, nous voyons des milliers de nouvelles familles en proie à la pauvreté et l’aggravation de la situation de celles qui sont déjà touchées. L’impuissance du gouvernement entraîne les gens dans le cycle de la pauvreté, les laisse tomber et essaie ensuite seulement de prendre soin d’eux », a déclaré l’organisation apolitique à but non lucratif, créée en 1998 dont l’objectif est de briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté en Israël.

