Israël- Législatives : Les partis de gauche unis pour faire barrage à Nétanyahou

Le parti travailliste israélien et le parti de gauche Meretz ont annoncé lundi 13 janvier leur alliance en vue des élections législatives du 2 mars, avec pour objectif de contrer le premier ministre de droite Benyamin Nétanyahou. Le chef du Parti travailliste fusionné au Gesher, Amir Peretz, et celui du Meretz (« Energie », gauche, laïc et socialiste), Nitzan Horowitz, présenteront une liste commune nommée Emet (« vérité ») lors du scrutin, ont annoncé les deux formations.

« Peretz et Horowitz comptent mettre l’accent sur le message d’union et sur l’espoir de changement politique qui sera le cœur social et la direction politique du prochain gouvernement après la fin de l’ère Nétanyahou », soulignent les deux formations.