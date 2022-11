Israël-Législatives : Netanyahou rêve encore de revanche

Les Israéliens votent mardi pour les cinquièmes législatives en moins de quatre ans et dont l’issue tient le pays en suspense. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures à travers le pays et dans la ville disputée de Jérusalem et doivent fermer à 22 heures. Puis tomberont des sondages à la sortie des urnes, suivis des premiers résultats officiels qui pourraient tenir l’État hébreu en haleine jusqu’à un décompte final jeudi, tant cette élection semble incertaine.

Pour ce scrutin proportionnel, les 6,8 millions d’électeurs inscrits ont le choix entre une quarantaine de listes qui se réduisent principalement en deux camps : celui favorable à un retour au pouvoir du droitier Benyamin Netanyahou, jugé pour corruption dans une série d’affaires, et celui voulant un maintien aux affaires d’une jeune coalition hétéroclite menée par le centriste Yaïr Lapid.

À 73 ans, Benyamin Netanyahou, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l’histoire d’Israël, tente de rallier une majorité de 61 députés, sur les 120 du Parlement, avec ses alliés des partis ultraorthodoxes et de l’extrême droite, menée par Itamar Ben Gvir, qui a le vent en poupe. « Ceux qui voteront pour nous auront Netanyahou comme Premier ministre et un vrai gouvernement de droite », a déclaré Itamar Ben Gvir, qui a voté dans une colonie près de Hébron en Cisjordanie occupée.

Face à ce « bloc de droite », Yaïr Lapid, 58 ans, Premier ministre depuis juillet, dirigeant du parti Yesh Atid (« Il y a un futur ») et chef d’une coalition unique dans l’histoire d’Israël car réunissant des formations de gauche, du centre, de droite et un parti arabe, tente de convaincre que le cap donné ces derniers mois doit être maintenu.