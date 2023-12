Israël : Les otages étaient torse nu et brandissaient le drapeau blanc lorsque les soldats ont ouvert le feu, selon une 1ère enquête

L’armée israélienne a dévoilé de nouveaux détails sur l’incident survenu hier dans le quartier de Shejaiya à Gaza, au cours duquel trois otages israéliens ayant réussi à échapper à la captivité du Hamas ont été abattus par les militaires.

Selon un officier supérieur du commandement sud, citant une enquête initiale, l’incident a commencé après qu’un soldat stationné dans un bâtiment a identifié trois silhouettes suspectes sortant d’un bâtiment situé à plusieurs dizaines de mètres de là.

Les trois hommes étaient torse nu et l’un d’entre eux portait un bâton avec un drapeau blanc de fortune, selon l’enquête citée par The Times of Israel.

Le soldat, qui pensait que les hommes qui se dirigeaient vers lui étaient une tentative du Hamas d’attirer les soldats de Tsahal dans un piège, a immédiatement ouvert le feu et crié « terroristes » aux autres forces.

Selon l’enquête, ce soldat a tué deux des hommes, tandis que le troisième, touché et blessé, s’est enfui dans le bâtiment d’où il venait.

À ce stade, le commandant du bataillon, qui se trouvait également dans le bâtiment d’où le soldat a tiré, est sorti et a demandé aux forces de cesser le feu.

Pendant ce temps, les troupes présentes dans la zone ont entendu quelqu’un crier « Au secours » en hébreu.

Quelques instants plus tard, le troisième homme est sorti du bâtiment dans lequel il s’était réfugié, et un autre soldat a ouvert le feu sur lui, le tuant.

Le commandant du bataillon s’est alors rendu compte que l’apparence du troisième homme était inhabituelle, et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un otage israélien. Les trois corps ont été levés et emmenés en Israël pour être identifiés.

Le soldat qui a immédiatement ouvert le feu après avoir identifié les trois hommes l’a fait en violation des protocoles, tout comme le second soldat qui a tué le troisième homme, selon l’officier.

Néanmoins, l’armée israélienne a déclaré comprendre ce qui a poussé les soldats à agir de la sorte.

A Shejaiya, l’officier supérieur déclare qu’aucun civil palestinien n’a été identifié ces derniers jours. Mais Hamas a tenté à plusieurs reprises d’attirer les soldats dans une embuscade.

Immédiatement après l’incident, l’armée a envoyé de nouveaux protocoles aux troupes au sol pour parer à l’éventualité que d’autres otages parviennent à s’enfuir.

Le scénario lui-même, à savoir des otages se promenant dans une zone de combat, n’a jamais été pris en compte par la hiérarchie militaire.

