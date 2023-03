Israël: Les réservistes de l’armée révoltés face à la réforme judiciaire

Suite à la refonte contestée du système judiciaire en Israël, de plus en plus de réservistes de l’armée annoncent que si la réforme est adoptée, ils ne se porteront plus volontaire pour servir dans les unités d’élite.

Après les unités de cybertechnologies, les commandos, c’est au tour de pilotes de chasse montrer leur indignation. Quatre-vingt-dix pour cent des pilotes de réserve du 69e escadron de l’aviation israélienne, un escadron stratégique, annoncent qu’ils ne participeront pas cette semaine à l’entraînement hebdomadaire. Ce sont les pilotes de cette unité qui, en 2007, avait frappé le réacteur nucléaire syrien de l’opération Orchidée.

L’armée régulière israélienne a un contingent relativement restreint, elle repose donc essentiellement sur ses réservistes issus de toutes les strates de la société qui doivent s’entraîner régulièrement. Des réservistes d’âges et de tendances politiques confondus se sont installés dans une tente près de la Cour suprême à Jérusalem pour expliquer leur position. « On peut comparer la situation au choc de la guerre de Yom Kipour, affirme Dan Sagir, réserviste d’un régiment de tanks. À une différence près : cette fois, l’attaque vient de l’intérieur. Du gouvernement même. Cela ne passera pas. Changer le régime en un, deux ou trois mois, nous ne le permettrons pas. Notre génération ne le permettra pas. »