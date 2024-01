Israël : L’industrie high-tech chute de 60%

L’industrie israélienne de la haute technologie a été confrontée à une série de défis en 2023, aux prises avec la triple menace d’un ralentissement économique mondial, de l’instabilité politique locale et des répercussions de la guerre à Gaza. Le rapport annuel publié par le Start-Up Nation Policy Institute (SNPI) dévoile un scénario évoquant une chute vertigineuse de 60 % des investissements et une hésitation notable des fonds de capital-risque étrangers à l’égard des startups israéliennes.

Alors que le secteur technologique mondial a subi l’impact de la récession économique, l’industrie hi-tech israélienne a connu un déclin plus prononcé que ses homologues européens et américains.

Les investissements en capital-risque dans la haute technologie israélienne ont chuté de 60 %, atteignant 7,3 milliards de dollars en 2023 et ramenant l’industrie aux niveaux d’investissement observés pour la dernière fois en 2018. La fin de l’année a été marquée par une baisse substantielle de 40 % des levées de fonds, qui se sont élevées à 624 par rapport à l’année précédente.

