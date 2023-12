Israël : L’OCDE ramène ses prévisions de croissance à 1,5%

La guerre en cours avec Hamas a un « impact significatif » sur l’économie israélienne, a averti l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), citant un ralentissement temporaire mais prononcé de la consommation privée et de la croissance de l’investissement.

L’OCDE a abaissé ses prévisions de PIB pour Israël à 2,3 % en 2023, contre 2,9 % prévus en juin, et à 1,5 % en 2024, contre 3,3 % précédemment. Lundi, la Banque d’Israël a réduit ses perspectives de croissance et s’attend désormais à ce que l’économie croisse de 2 % en 2023 et 2024, respectivement.

Partant du principe que la guerre se concentrera principalement sur le front sud, sans autre escalade régionale, l’OCDE a estimé que le principal impact économique se limitera au dernier trimestre 2023 et, dans une moindre mesure, au premier trimestre 2024.

L’organisation prévoit donc une reprise de l’économie israélienne en 2025, avec un taux de croissance de 4,5 %.

