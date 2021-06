Israël: L’opposant Yaïr Lapid réussit à rallier une coalition anti-Netanyahou

Le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid est parvenu mercredi à arracher in extremis un accord pour former un gouvernement du « changement » censé mettre un terme dans les prochains jours à plus d’une décennie de pouvoir de Benjamin Netanyahou. Ce gouvernement de coalition, s’il obtient le vote de confiance du Parlement, pourrait mettre un terme à plus de deux ans de crise politique en Israël, avec à la clé quatre élections n’ayant pas jusque-là débouché sur un gouvernement stable. Mercredi, une grande partie de la population a suivi les tractations en coulisses qui duraient depuis plusieurs jours entre différents partis autour du chef de l’opposition et rival de Benjamin Netanyahou, Yaïr Lapid.

Le centriste Lapid avait jusqu’à minuit moins une pour signifier au président Reuven Rivlin qu’il avait réuni une majorité de 61 députés, sur les 120 au Parlement, et être parvenu à un accord sur un gouvernement du « changement » qu’il appelait de ses vœux. Et à 23h25 locales, le message est tombé : Yaïr Lapid a informé le président qu’il avait « réussi à former un gouvernement ».

Et son équipe a diffusé une image de la signature de cet accord de coalition conclu par les chefs de huit partis -deux de gauche, deux de centre, trois de droite et un arabe- et qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire politique d’Israël. La dernière fois qu’un parti arabe israélien avait soutenu -sans toutefois y participer- un gouvernement remonte à 1992 à l’époque du « gouvernement de la paix » de Yitzhak Rabin. Cette fois la formation arabe islamiste Raam dirigée par Mansour Abbas a signé l’accord sans indiquer à ce stade si elle participerait activement au gouvernement.