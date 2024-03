Israël mène à Ramallah le plus grand raid depuis des années

Les forces d’occupation israéliennes ont effectué un raid dans la capitale administrative palestinienne de Ramallah, en Cisjordanie occupée, au cours de la nuit, tuant un jeune de 16 ans dans un camp de réfugiés, durant leur plus grande opération de ce type dans la ville depuis des années, ont indiqué des sources palestiniennes.

Dans un autre raid en Cisjordanie, elles ont tué un garçon de 10 ans dans le village de Bourin, au sud de Naplouse, a rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA. Citant des sources médicales, elle a déclaré que le garçon avait été tué d’une balle dans la tête par des soldats israéliens.

Parallèlement à la guerre de Gaza, la Cisjordanie a connu une flambée de violence. Au moins 400 Palestiniens ont été tués lors d’affrontements avec des soldats et des colons israéliens, et Israël mène régulièrement des raids dans les zones palestiniennes du territoire qu’il a occupé en 1967.

Des témoins à Ramallah ont déclaré que les forces israéliennes avaient conduit des dizaines de véhicules militaires dans la ville, siège de l’Autorité palestinienne (AP) dirigée par le président Mahmoud Abbas, qui exerce une autonomie limitée sur certaines parties de la Cisjordanie.

Selon l’agence WAFA, des affrontements ont éclaté lorsque les forces israéliennes ont pris d’assaut le camp, « au cours desquels des balles réelles ont été tirées sur de jeunes Palestiniens », blessant l’adolescent de 16 ans au cou et à la poitrine.

