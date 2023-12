Israël met à prix la tête de Sinwar

L’armée israélienne a apparemment placé une prime sur les têtes de dirigeants du Hamas, avec des tracts déposés dans la bande de Gaza offrant de l’argent pour des informations sur le lieu où se trouve Yahya Sinwar et d’autres commandants du groupe palestinien.

Les images d’un tract circulent sur les réseaux sociaux, montrant qu’il promet aux Gazaouis 400 000 dollars pour des informations sur le chef du Hamas à Gaza, Sinwar ; 300 000 dollars pour des informations sur son frère, Muhammed Sinwar, qui commande la brigade sud du groupe terroriste ; 200 000 dollars pour des informations sur Rafaa Salameh, le commandant du bataillon du Hamas à Khan Younis ; et un 100 000 dollars pour des informations sur Mohammed Deif, le commandant de l’aile militaire du Hamas.

Le tract contient un numéro de téléphone et un contact sur l’application de messagerie Telegram, l’armée israélienne promettant la confidentialité.

