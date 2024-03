Israël ne doit pas « faire irruption » dans Rafah sans plan, exige la Maison Blanche

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes que le président américain Joe Biden ne soutiendra pas une invasion israélienne de Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, sans un plan clair pour protéger plus d’un million de Palestiniens déplacés qui s’y abritent actuellement.

Joe Biden estime que la voie de la paix et de la stabilité dans la région « ne passe pas par une invasion de Rafah, où vivent 1,3 million de personnes, en l’absence d’un plan crédible pour s’occuper de la population », a déclaré Sullivan.

Sullivan a ajouté que la Maison-Blanche n’avait pas encore vu de plan crédible en ce sens.

L’idée qu’Israël ne devrait pas envahir Rafah sans un tel plan est une ligne souvent répétée par les responsables américains, mais ils n’ont pas proposé de conséquences concrètes pour Israël s’il procédait à l’opération prévue, ce que de hauts responsables tels que le Premier ministre Netanyahou ont promis de faire.

