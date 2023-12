Israël «n’entend pas prendre le contrôle permanent de Gaza»

Le ministre israélien de la guerre a déclaré lundi qu’Israël n’avait aucune intention de prendre de manière permanente le contrôle de la bande de Gaza et que toute solution pouvait être discutée à condition que le territoire palestinien ne soit pas confié à une organisation hostile à l’Etat hébreu.

« Israël prendra toutes les mesures permettant de détruire le Hamas mais nous n’avons aucune intention de rester de manière permanente dans la bande de Gaza », a dit Yoav Gallant à des journalistes.

Israël est ouvert à la discussion quant au futur contrôle de la bande de Gaza, administrée depuis 2007 par le Hamas, a déclaré Yoav Gallant.

« La condition essentielle est que cette entité n’agisse pas avec hostilité à l’égard de l’Etat d’Israël. Tout le reste, de mon point de vue, peut se discuter. Ce ne sera assurément pas le Hamas et ce ne sera pas non plus Israël. Nous garderons notre liberté d’action, d’agir militairement contre toute menace », a-t-il dit.

