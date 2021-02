Israël : Nétanyahou de retour devant la justice à l’approche des élections

Neuf mois après sa première comparution, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou revient lundi devant la justice pour répondre d’accusations de corruption à l’approche de nouvelles élections cruciales à sa survie politique.

Au lendemain d’un allègement des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie et après un report de l’audience initialement prévue en janvier, le premier ministre et ses avocats sont attendus lundi matin à la Cour de Jérusalem pour présenter les grandes lignes de leur défense pour les accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans trois dossiers.

Dans le dossier Bezeq, aussi nommé Affaire 4000, il est accusé d’avoir tenté de s’assurer une couverture favorable par le site Walla en échange de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars à Shaul Elovitch, alors patron du géant israélien des télécoms Bezeq, dont Walla fait partie.

Dans un deuxième dossier, nommé Mediagate ou Affaire 2000, le premier ministre est accusé d’avoir cherché à s’assurer une couverture favorable, mais cette fois du quotidien payant le plus lu en Israël, le Yediot Aharonot, en échange d’une possible loi limitant la diffusion du journal gratuit Israel Hayom, principal concurrent du Yediot.

Dans un troisième dossier, Affaire 1000, le premier ministre et des membres de sa famille sont soupçonnés d’avoir reçu des cadeaux – cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux – pour plus de 700 000 shekels de la part de personnalités, notamment du producteur Arnon Milchan, en échange de faveurs financières ou personnelles.

Le procès est relancé à 45 jours de nouvelles élections, les quatrièmes en moins de deux ans, ce qui soulève des craintes quant à un possible impact sur le vote.