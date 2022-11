Israël : Netanyahu désigné pour former le gouvernement

Arrivé en tête des législatives en Israël avec ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes, Benjamin Netanyahu a été officiellement désigné dimanche pour former un gouvernement, qui pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël, une éventualité qui a suscité d’emblée des craintes localement et à l’international.

Plus tôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement élu le 1er novembre, ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à Netanyahu la tâche de mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle.

« Je serai le Premier ministre de tous, de ceux qui ont voté pour nous et les autres. C’est ma responsabilité », a déclaré Netanyahu, 73 ans, promettant « un gouvernement stable et performant, un gouvernement responsable et engagé ».

Il a 28 jours pour former son gouvernement, avec un supplément de 14 jours si nécessaire.

Benjamin Netanyahu revient aux affaires malgré son inculpation pour corruption et alors que son procès est en cours.

Herzog a dit « ne pas oublier » ni « minimiser » ces accusations -que Netanyahu rejette- et rappelé que la Cour suprême avait précédemment autorisé un député inculpé à former un gouvernement.

En Israël, le Premier ministre ne dispose d’aucune immunité judiciaire mais n’a pas à démissionner ou à se retirer pendant la durée de son procès.