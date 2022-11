Israël: Netanyahu se rapproche de son grand retour au pouvoir

Malgré son inculpation pour corruption dans une série d’affaires, Benjamin Netanyahu se rapproche jeudi de son objectif tant souhaité d’obtenir une majorité avec ses alliés religieux et d’extrême droite pour marcher à nouveau sur les plus hautes marches du pouvoir.

Après les législatives de mardi, les chaînes israéliennes avaient crédité le Likoud de M. Netanyahu et ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de la liste d’extrême droite « Sionisme religieux » de 62 sièges, soit un de plus que le seuil de la majorité au Parlement de 120 députés.

Puis, la Commission électorale a commencé à distiller ses premiers résultats confirmant cette tendance, sans toutefois sceller l’issue du scrutin.

Jeudi, après 95,7% des votes dépouillés, le « bloc de droite » de Netanyahu est crédité de 65 élus -32 pour le Likoud, 19 pour les partis orthodoxes et un record de 14 pour l’extrême droite- dans ce qui pourrait être, selon des analystes, le gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays.

Entretemps, quatre Palestiniens, dont un assaillant et un combattant, ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, sur fond d’une poussée des violences liées au conflit israélo-palestinien.

« Il est temps de ramener la sécurité dans les rues, de rétablir l’ordre, de montrer qui est le maître, il est temps de tuer un terroriste qui mène une attaque », a affirmé le ténor de l’extrême droite Itamar Ben Gvir.

Le gouvernement Lapid « arrive à sa fin », a-t-il dit.