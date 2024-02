Israël ordonne de nouvelles évacuations dans le nord de Gaza

Israël a ordonné de nouvelles évacuations de certaines parties de la ville de Gaza mardi, alors qu’une étude menée par l’agence des Nations Unies pour l’enfance a révélé qu’un enfant sur six souffre de malnutrition aiguë dans le nord du territoire, isolé et en grande partie dévasté, où se trouve la ville.

Le rapport fait état d’une aggravation de la misère dans l’ensemble du territoire, où l’offensive aérienne et terrestre d’Israël, lancée en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre, est en cours.

Israël a promis d’étendre l’offensive à Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza, où plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants du territoire ont cherché refuge pour échapper aux combats qui se déroulent ailleurs. Nombreux sont ceux qui se sont entassés dans des camps de tentes tentaculaires et des abris gérés par l’ONU, qui débordent, près de la frontière égyptienne.

Mardi, l’armée a ordonné l’évacuation des quartiers de Zaytoun et de Turkoman, à la périphérie sud de la ville de Gaza, ce qui indique que les militants palestiniens opposent toujours une forte résistance dans les zones du nord de Gaza qui, selon l’armée israélienne, ont été en grande partie nettoyées il y a plusieurs semaines.

Des habitants ont déclaré que des frappes aériennes et des combats terrestres intenses avaient eu lieu dans les parties orientales de la ville de Gaza au cours des deux derniers jours. « La situation est très difficile », a déclaré l’un d’eux qui vit à Zaytoun. « Nous sommes coincés à l’intérieur de nos maisons.