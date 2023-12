Israël ordonne le retrait des fournitures médicales de deux entrepôts de l’OMS du sud de Gaza

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré lundi que l’armée israélienne lui avait demandé de retirer les fournitures médicales de ses deux entrepôts du sud de la bande de Gaza, car les opérations terrestres les rendraient inutiles.

« L’OMS a reçu aujourd’hui une notification des Forces de défense israéliennes l’informant que nous devrions retirer nos fournitures de nos deux entrepôts médicaux dans le sud de Gaza dans les 24 heures, car les opérations terrestres les rendront inutilisables », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué publié sur X lundi. « Nous appelons Israël à retirer l’ordre et à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les installations humanitaires.

CNN a contacté les Forces de défense israéliennes (FDI) pour s’enquérir de l’injonction.

- Publicité-