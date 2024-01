Israël-Otages : Netanyahou sous de fortes pressions de toutes parts

Les négociateurs se seraient mis d’accord sur un « cadre » pour un accord sur les otages . La première phase consisterait en une pause de six semaines dans les combats, au cours de laquelle les otages civils seraient libérés ; trois prisonniers palestiniens seraient libérés pour chacun d’entre eux. Un ratio plus élevé serait appliqué dans les phases ultérieures, lorsque les soldats de Tsahal et les corps des otages morts seraient libérés, peut-être dans le cadre d’une trêve plus longue.

Cependant, note CNN, quels que soient les contours de l’accord final, il n’y a pas de bonnes options pour Benyamin Netanyahou. D’un côté, les familles des otages font pression sur lui pour qu’il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour les ramener tous à la maison.

De l’autre, ses partenaires de la coalition d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, le ministre de la sécurité nationale, a déclaré mardi qu’il ferait tomber le gouvernement s’il acceptait un accord « imprudent » avec le Hamas.

Pour Netanyahu, il s’agit d’un problème. Selon les derniers sondages effectués par Israel Channel 12, sa popularité continue de chuter ; il est très probable que des élections l’éjecteraient du pouvoir. Pour éviter de nuire davantage à ses perspectives, le premier ministre israélien aura remarqué que le même sondage révèle que 50 % des Israéliens s’opposent à un accord sur les otages qui prévoirait une trêve de 45 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens, tandis que 38 % y sont favorables.

Pourtant, même sans Ben Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, Netanyahou disposerait toujours du nombre nécessaire au sein du cabinet pour faire passer un accord de prise d’otages. Et même si ce n’était pas le cas, le chef de l’opposition, Yair Lapid, a déclaré qu’il soutiendrait le premier ministre sur cette question.

De nombreux événements pourraient encore faire échouer un accord sur les otages : Les représailles américaines à une attaque de drone meurtrière menée par des milices soutenues par l’Iran en sont une parmi d’autres (l’Iran est également le mécène du Hamas). Mais l’optimisme quant à la possibilité d’un accord n’a jamais été aussi grand. Peut-être le Hamas et Israël trouveront-ils un autre terrain d’entente ?