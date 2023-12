Israël prêt à conclure une nouvelle trêve temporaire à Gaza

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré que son pays était prêt à conclure une nouvelle trêve temporaire avec le Hamas à Gaza afin d’obtenir la libération de nouveaux otages détenus par le mouvement palestinien.

« Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire afin de permettre la libération des otages », a déclaré Herzog lors d’une réunion d’ambassadeurs mardi.

Ces commentaires interviennent alors que la communauté internationale exerce une pression croissante sur Israël pour qu’il interrompe son assaut sur Gaza et qu’il autorise l’acheminement d’une aide humanitaire supplémentaire dans le territoire assiégé.

Le premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, qui est également ministre des affaires étrangères de cet État du Golfe, le directeur du Mossad, David Barnea, et le directeur de la CIA, Bill Burns, se sont entretenus lundi en Pologne pour discuter d’un nouvel accord potentiel visant à obtenir la libération des otages en échange des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et d’une pause humanitaire dans les combats.

« Les discussions ont été positives, les négociateurs explorant et discutant de différentes propositions pour tenter de faire avancer les négociations », a déclaré une source informée des efforts diplomatiques à l’agence de presse Reuters. « Un accord n’est toutefois pas attendu dans l’immédiat.

Le Hamas a déclaré mardi dans un communiqué qu’il rejetait toute forme de négociation sur les échanges de prisonniers « dans le cadre de la guerre génocidaire israélienne qui se poursuit ».

Il s’est dit ouvert à toute initiative contribuant à « mettre fin à l’agression » et à ouvrir les points de passage « pour acheminer l’aide et soulager le peuple palestinien ».

Bernard Smith, d’Al Jazeera, a déclaré que les déclarations de Herzog et du Hamas mardi indiquaient une certaine progression vers une trêve potentielle.

« La question sera de savoir s’il s’agit simplement d’une pause – une pause humanitaire – comme l’appelleraient les Israéliens, ou d’un cessez-le-feu complet », a déclaré Smith, en direct de Tel-Aviv.

