Israël projette de couper Gaza de l’Égypte

Le Wall Street Journal rapporte qu’Israël a informé l’Égypte de son projet d’opération visant à s’emparer Israël a informé l’Égypte de son intention de reprendre le contrôle du corridor de Philadelphie, le long de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza, qu’il contrôlait jusqu’en septembre 2005, peu après le désengagement de Gaza, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des responsables égyptiens et israéliens.

En début de semaine, le Journal a rapporté qu’Israël faisait pression sur l’Égypte pour qu’elle agisse contre les opérations de contrebande du Hamas le long du corridor Philadelphie. Selon le rapport, Israël cherche à installer des systèmes d’alerte le long de la frontière afin d’être informé en temps réel des tentatives du mouvement palestinien de « reconstruire les tunnels de contrebande, qui ont été une source importante d’armes entrant dans la bande de Gaza ».

Ces dernières semaines, Benjamin Netanyahu a souligné à plusieurs reprises l’importance du contrôle israélien sur le corridor Philadelphie. Israël cherche à contrecarrer les activités de contrebande du Hamas dans cette zone, et Netanyahu a récemment déclaré : « Le corridor Philadelphie doit être entre nos mains et doit être fermé ».

Selon la même source, les autorités israéliennes ont informé Le Caire qu’Israël planifiait une opération militaire le long de la partie gazaouie du corridor Philadelphie dans le but d’éliminer les éléments palestiniens d’un passage central de la route et de positionner les soldats de l’armée de sa partie sud-est – limitrophe d’Israël et de l’Égypte – en direction de la mer Méditerranée.

