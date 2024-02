Israël propose des « poches humanitaires » gérées par des Palestiniens dans la bande de Gaza !

Israël recherche des Palestiniens non affiliés au Hamas pour gérer les affaires civiles dans des zones de la bande de Gaza conçues comme des terrains d’essai pour l’administration de l’enclave après la guerre, a déclaré jeudi un haut responsable israélien.

Mais Hamas a déclaré que ce plan, qui, selon le responsable israélien, exclurait également toute personne travaillant pour l’Autorité palestinienne (AP) internationalement reconnue, signifierait en fait une réoccupation israélienne de Gaza et serait voué à l’échec.

Le responsable israélien a déclaré que les « poches humanitaires » prévues « se situeraient dans des districts de la bande de Gaza d’où le Hamas a été expulsé, mais que leur succès final dépendrait de la réalisation par Israël de son objectif de détruire la faction islamiste sur l’ensemble du minuscule territoire côtier qu’elle gouverne ».

« Nous cherchons les bonnes personnes pour s’engager », a déclaré le fonctionnaire à Reuters sous le couvert de l’anonymat. « Mais il est clair que cela prendra du temps, car personne ne se présentera de peur des représailles de Hamas ».

Le plan, a ajouté le fonctionnaire, « pourra être réalisé une fois que le Hamas sera détruit et qu’il ne représentera plus une menace pour Israël ou pour les habitants de Gaza ».

La chaîne de télévision israélienne Channel 12 a rapporté que le quartier de Zeitoun, au nord de la ville de Gaza, était candidat à la mise en œuvre du plan, dans le cadre duquel les commerçants locaux et les dirigeants de la société civile distribueraient l’aide humanitaire.

