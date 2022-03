Israël: Quatre morts dans une attaque au couteau et à la voiture bélier

Huit minutes en tout auront suffi à Ghaleb Abu al-Qian, un bédouin de 34 ans de nationalité israélienne, pour tuer 4 personnes et en blesser cinq autres à Beer sheva, la capitale du Negev, dans ce qui est un des assauts les plus meurtriers ces dernières années dans le pays.

Selon la police israélienne, l’assaillant, a poignardé une femme à une station essence, puis renversé avec sa voiture un cycliste avant de continuer sa course vers un centre commercial à proximité. Il est alors descendu de son véhicule pour poignarder un homme et une femme. C’est finalement un chauffeur d’autobus qui l’a confronté et l’a tué avec son arme personnelle.

Ancien enseignant, l’assaillant avait fait de la prison pour avoir formé une cellule ayant planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein de l’organisation État islamique, et pour des prêches faisant l’apologie du groupe jihadiste.

Les partis d’extrême droite déplorent ce qu’ils qualifient de laxisme de l’actuel gouvernement. De leur côté, les députés arabes sont partagés. Certains condamnent l’attentat. D’autres pensent qu’il sera le prétexte d’actes racistes à l’égard de la communauté bédouine en Israël.