Israël reprend le transfert de recettes fiscales à l’Autorité palestinienne

Israël a accepté de reprendre le transfert de recettes fiscales à l’Autorité palestinienne pour financer les services de base et soutenir l’économie de la Cisjordanie, et l’argent a commencé à affluer, a déclaré mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

« Il faut que cela continue », a-t-elle dit dans des déclarations préparées pour une conférence de presse, notant que Washington avait insisté auprès du gouvernement israélien pour qu’il transfère à l’Autorité palestinienne ce que l’on appelle les « recettes de compensation ». Elle n’a pas donné d’autres détails.

Les dirigeants palestiniens affirment que leur capacité à gouverner a été bloquée par les restrictions israéliennes, notamment la rétention des recettes fiscales dues au titre des accords d’Oslo signés il y a 30 ans.

Depuis des mois, l’Autorité palestinienne n’est pas en mesure de verser l’intégralité des salaires du secteur public en raison d’une polémique liée au refus du ministère israélien des Finances de débloquer une partie des fonds.

Yellen a indiqué qu’elle avait également exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans une lettre récente, à rétablir les permis de travail pour les Palestiniens et à réduire les obstacles au commerce en Cisjordanie.

« Ces actions sont vitales pour le bien-être économique des Palestiniens et des Israéliens », a déclaré Yellen, ajoutant que les États-Unis travaillaient également avec le secteur humanitaire pour aider les Palestiniens innocents et acheminer l’aide légitime là où elle est le plus nécessaire.

