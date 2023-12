Israël reprend ses frappes meurtrières à Gaza

L’armée israélienne a repris vendredi ses bombardements intenses dans la bande de Gaza qui ont fait près de 200 morts selon le Hamas, à l’expiration d’une semaine de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Elle a en outre confirmé la mort de cinq otages captifs à dans la bande de Gaza, en donnant leurs noms, ajoutant avoir « informé les familles de leur décès ».

L’armée israélienne a dit avoir frappé « plus de 200 cibles » à Gaza, dont des zones « piégées par des explosifs, des tunnels, des rampes de lancement (de roquettes) et des centres de commandement » du Hamas.

Le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé a fait état de plus de 178 morts dans ces bombardements par air, mer et terre à Gaza, d’où s’élèvent d’épais nuages de fumée.

Le Hamas a dit avoir « proposé un échange de prisonniers et de personnes âgées » parmi les otages, ainsi que la remise à Israël des corps d’otages israéliens « morts dans les bombardements israéliens ».

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le mouvement islamiste d’avoir « violé l’accord » et « tiré des roquettes » vers Israël.

Tôt vendredi, l’armée israélienne a envoyé des messages sur les téléphones des habitants dans des quartiers de la ville de Gaza (nord), ainsi que des villages bordant la frontière avec Israël dans le sud, les appelant à « partir immédiatement » avant des « attaques militaires dures ».

Signe d’une trêve qui devenait de plus en plus précaire, le Hamas,, a revendiqué une attaque jeudi à Jérusalem qui tué quatre Israéliens.

