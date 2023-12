Israël : Smotrich exige que le cabinet de sécurité, et non le cabinet de guerre, dirige les réunions sur Gaza

Le ministre des Finances et leader du parti Hatzionout Hadatit d’extrême droite Bezalel Smotrich a exigé jeudi que toute discussion sur la stratégie à Gaza et l’avenir de Gaza après la guerre ait lieu au sein du cabinet de sécurité plutôt que du cabinet de guerre, plus restreint.

« Nous insisterons pour que toutes les décisions stratégiques, et certainement les décisions concernant l’avenir de Gaza, soient prises uniquement par le cabinet politique de sécurité, où tous les partis du gouvernement sont représentés et remettront en question l’ancienne manière de penser, et non dans le cabinet de guerre restreint où les perceptions et les concepts du passé, que nous, en tant que peuple, avons déjà rejetés, sont surreprésentés. »

La demande de Smotrich fait suite à l’annulation par Netanyahu d’une réunion du cabinet de guerre sur le plan d’Israël pour la gouvernance de Gaza après la guerre, qui était censée avoir lieu jeudi soir et aurait apparemment irrité Smotrich, selon the Times of Israel.

