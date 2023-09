Israël: Une pétition demande aux États-Unis un boycott de Benyamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien doit se rendre à New York le 21 septembre pour prendre part aux débats de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans une lettre ouverte, des personnalités israéliennes ont demandé aux États-Unis de boycotter la visite de Benyamin Netanyahu.

Avant l’annonce intervenue ce dimanche, des personnalités israéliennes ont demandé aux États-Unis de boycotter la visite de Benyamin Netanyahu. On trouve parmi les signataires de cette pétition, notamment, l’écrivain David Grossman mais aussi des artistes, un chorégraphe, des peintres, des professeurs de médecine et de nombreux universitaires, relate notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. En tout, plus de 3 500 personnalités ont signé cette pétition qui réclame le boycott de Benyamin Netanyahu.

Benyamin Netanyahu est qualifié de « grand artiste de la duplicité et de la supercherie qui a donné une légitimité à des partis politiques racistes, homophobes et fondamentalistes qui opéraient jusqu’à présent en marge de l’éventail politique israélien », proclament encore les auteurs de cette lettre ouverte très décriée au sein de la majorité gouvernementale israélienne.

Le président américain, Joe Biden, n’a pas reçu Benyamin Netanyahu depuis son retour au pouvoir en Israël. Il a par ailleurs critiqué le projet de réforme du système judiciaire du gouvernement israélien. À ce jour, aucune rencontre avec des responsables américains n’est pour l’instant prévue au cours de la prochaine visite de Benyamin Netanyahu aux États-Unis, a déclaré à l’AFP un porte-parole du Premier ministre israélien.

