Israël  utilise  à Gaza une IA «usine d’assassinats de masse»

Un système d’intelligence artificielle affublé du doux surnom de «Habsora» –«l’évangile» en hébreu– a permis à l’armée israélienne de «générer» des cibles pour ses bombardements sur Gaza à une vitesse jamais vue auparavant, dévoile +972 Magazine, un média en ligne indépendant israélien (pour lequel collaborent des journalistes israéliens et palestiniens).

Le magazine, repris par Korii, cite un ancien officier du renseignement militaire israélien qui va même jusqu’à qualifier ce ciblage partiellement automatisé d’«usine d’assassinats de masse», pour lequel «l’accent est mis sur la quantité et non sur la qualité». .

«L’utilisation croissante de systèmes basés sur l’IA comme “Habsora” permet à l’armée israélienne de mener des frappes massives contre des résidences où vit un seul membre du Hamas, même s’il s’agit de jeunes combattants du Hamas», indique +972 Magazine.

«Pourtant, les témoignages de Palestiniens à Gaza suggèrent que, depuis le 7 octobre, l’armée a également attaqué de nombreuses résidences privées où ne résidait aucun membre connu ou apparent lié au Hamas, ou de tout autre groupe militant. De telles frappes […] peuvent délibérément tuer des familles entières.»

Le système «Habsora» traite d’énormes quantités de données que «des dizaines de milliers d’agents du renseignement ne pourraient pas analyser», afin de proposer des cibles à bombarder. Un œil humain «surveille les cibles avant chaque attaque, mais il n’a pas besoin de passer beaucoup de temps sur elles», poursuit l’ancien officier du renseignement. Et tant pis si la cible en question abrite en majorité des civils.

