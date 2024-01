Israël va contester les accusations de « génocide » devant la Cour internationale de justice

Israël compte se présenter devant la Cour internationale de justice pour contester la plainte sud-africaine, qui accuse l’Etat hébreu de génocide à Gaza, et demande une injonction provisoire visant à suspendre immédiatement les activités militaires israéliennes dans le territoire palestinien. Selon le site Ynet, Israël pourrait demander l’inclusion d’un juge israélien dans le panel de la Cour. Les premières auditions devraient avoir lieu jeudi prochain.

Le chef du Bureau national de sécurité d’Israël, a expliqué qu’Israël, signataire de la convention contre le génocide, ne boycotterait pas l’audience et s’opposerait fermement à la plainte, qu’il a qualifiée de « calomnie ». Cette démarche fait suite à des discussions intensives en Israël. Des réunions ont eu lieu au sein de l’armée, du ministère des Affaires étrangères, du Bureau national de sécurité et du ministère de la Justice pour élaborer une stratégie face à cette plainte.

