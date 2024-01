Israël : Yesh Atid dépose une motion de censure contre le gouvernement

Le parti Yesh Atid du chef de l’opposition Yair Lapid a annoncé qu’il avait déposé une motion de censure contre le gouvernement au sujet du budget de l’État pour 2024, récemment approuvé, rapporte The Times of Israel.

Il s’agit de la première motion de ce type inscrite à l’ordre du jour de la Knesset depuis le début de la guerre en octobre.

« Ce gouvernement ne peut pas continuer à exister. C’est un échec qui coûte des vies humaines et l’avenir du pays », a déclaré Yesh Atid dans un communiqué, ajoutant que le budget « favorise les ministères inutiles et les fonds de la coalition au détriment de l’aide aux évacués, aux réservistes et au renforcement du sentiment de sécurité ».

