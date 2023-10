Issam Chebbi et d’autres détenus entament une grève de la faim

Al Joumhouri a annoncé que le secrétaire général du Parti, Issam Chebbi et autres détenus dans l’affaire de » complot contre la sureté de l’Etat » ont, à leur tour, décidé d’entamer une grève de la faim à partir de ce lundi, en solidarité avec Jawhar ben Mbarek. Ce dernier observe depuis une semaine, une grève ouverte.

Dans une déclaration, Al Joumhouri tient les autorités entièrement responsables devant la loi, de la santé et de la sécurité des détenus, dénonçant » la transformation de l’appareil judiciaire en un outil de restriction des libertés et de persécution de l’opposition « .

Le parti appelle à la libération immédiate des personnalités politiques arrêtées dans le cadre de l’affaire dite de complot contre l’Etat. Il affirme la disposition de ceux qu’il qualifie de » partisans de la liberté » à mener toute forme de combat pour soutenir les détenus et obtenir leur libération.

Les arrestations dans le cadre de l’affaire de » complot contre la sureté de l’Etat « , effectuées le mois de février dernier, ont englobé des politiques, hommes d’affaires et fonctionnaires d’Etat.

Il s’agit du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, de dirigeants du Front de Salut National à l’instar de Ridha Belhaj et Jawhar ben Mbarek, du secrétaire général d’Al Joumhouri Issam Chebbi, de l’ancien secrétaire général du Courant démocrate Ghazi Chaouachi, de l’ancien dirigeant d’Enahdha Abdelhamid Jelassi de l’homme politique et avocat lazhar Akermi et de l’homme politique Khayem Turki .

L’homme d’affaires Kamel Letaief a, lui aussi, été interpellé dans le cadre de cette affaire.

- Publicité-