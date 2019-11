Issam Chebbi: Le Parti Républicain “ne croit pas en l’indépendance et la neutralité, mais aux programmes et à la compétence”

Le secrétaire général du Parti Républicain “Al Joumhouri”, Issam Chebbi a déclaré, dimanche, au terme d’un entretien avec le chef du gouvernement, Habib Jemli à Dar Dhiafa (Carthage), que son parti “ne croit pas en la neutralité et l’indépendance pour faire partie du nouveau gouvernement”.

“Le plus important pour le parti est l’existence d’un programme et de compétences capables de traiter les dossiers dans le cadre d’un gouvernement solidaire doté d’une vision et d’une feuille de route”, a-t-il dit aux médias.

D’après lui, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli est “conscient des défis et des enjeux” et il est “confiant” de pouvoir “former un gouvernement qui aura une base parlementaire et une ceinture politique qui les soutiendraient en vue de répondre aux aspirations des Tunisiens et entamer des réformes qui ont pris du retard”.