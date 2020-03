Italcar a organisé la convention réseau

Italcar représentant officiel des marques « Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep et Iveco » a organisé la convention réseau à l’hôtel Hasdrubal Thalassa &Spa Yasmine Hammamet

Plus que 19 sous-concessions venant de toutes les régions de la Tunisie se sont réunies avec la présence de M. Kais Krima, directeur général d’Italcar et M. Mohamed Annabi directeur aprèsvente, logistique et réseau ainsi que toute l’équipe Italcar.

La convention réseau a pour objectif de présenter les plannings de formation, les opportunités et les axes stratégiques de l’année 2020.

Une démarche d’encouragement a été faite par le directeur général M. Kais Krima pour sensibiliser toute l’équipe aux défis de l’année 2020 pour un résultat toujours meilleur.

Par ailleurs, M. Mohamed Annabi, directeur après-vente logistique et réseau a présenté les résultats de l’année 2019 et les objectifs de l’année 2020.

M. Kais Krima a clairement confirmé à ses agences agrées l’engagement de la société Italcar pour la réussite générale. « Se réunir est un début, progresser ensemble est la réussite » ! A la fin de cette convention, il a annoncé l’ouverture de deux nouvelles agences pour l’année 2020.