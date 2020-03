Italie : 627 morts supplémentaires en 24 heures !

L’Italie a recensé 627 morts supplémentaires dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit une hausse de 18,4%, pour un total de 4.032 décès, a annoncé vendredi la Protection civile.

Selon Reuters, depuis jeudi, le principal foyer de l’épidémie en Europe compte davantage de décès que la Chine, où le nouveau coronavirus responsable du Covid-19 est apparu en décembre.

Le nombre de cas de contamination s’établit pour sa part désormais dans le pays à 47.021, contre 41.035 la veille, soit une augmentation de 14,6%.

Jusqu’à vendredi, l’Italie n’avait jamais enregistré plus de 475 morts en une seule journée tandis que la Chine n’en a jamais annoncé plus de 150 en 24 heures.

La région d’Italie la plus touchée est la Lombardie, placée dans une situation critique avec 2.549 morts et 22.264 cas.

Sur le nombre total de cas recensés au niveau national, 5.129 personnes sont considérées comme pleinement rétablies contre 4.440 la veille. On compte également 2.655 personnes en soins intensifs contre 2.498 la veille.

L’institut italien de la santé a fourni vendredi son analyse la plus détaillée du bilan de l’épidémie depuis que les premiers cas sont apparus aux alentours du 20 février dans le pays.

L’âge moyen des personnes décédées en Italie est de 78,5 ans, la plus jeune avait 31 ans et la plus âgée 103. L’âge médian est de 80 ans, selon cette étude réalisée sur 3.200 victimes.

Quelque 41% de ces morts avaient entre 80 et 89 ans et 35% avaient entre 70 et 79 ans.

L’Italie compte la plus vieille population au monde derrière le Japon, avec 23% de ses habitants âgés de plus de 65 ans, ce qui, selon certains experts médicaux, pourrait expliquer un bilan aussi lourd.