Italie: Au moins une quarantaine de migrants périssent dans un naufrage près des côtes

Au moins une quarantaine de migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l’aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre (Sud), ont indiqué dimanche les garde-côtes italiens.

« A l’heure actuelle, 80 personnes ont été récupérées en vie, dont certaines ont réussi à rejoindre le rivage après le naufrage, et 43 cadavres ont été retrouvés le long du littoral », indique un communiqué des garde-côtes publié en fin de matinée.

Selon les garde-côtes, l’embarcation transportait environ 120 personnes et s’est brisée sur les rochers à quelques mètres des côtes, les pompiers évoquant « plus de 200 personnes » à bord de l’embarcation.

Des images de la police italienne montrent des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres de la plage, où se trouvaient de nombreux secouristes et des rescapés en attente de leur transfert dans un centre d’accueil.

Faisant part de sa « profonde douleur », la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a jugé dans un communiqué « criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo ».

« Le gouvernement est engagé à empêcher les départs, et avec eux ce genre de tragédie, et continuera à le faire, exigeant avant tout la plus grande collaboration des Etats de départ et d’origine », a assuré Meloni.

Evoquant sa « douleur », pape François a affirmé « prier pour chacun d’entre eux, pour les disparus et pour les autres migrants survécus ».

Le président de la République Sergio Mattarella a déploré le naufrage dans lequel « des dizaines de personnes, dont des enfants, ont perdu la vie ».

« Un grand nombre de ces migrants venait d’Afghanistan et d’Iran, fuyant des conditions très difficiles », a ajouté le chef de l’Etat, exprimant le souhait d' »un fort engagement de la communauté internationale pour éliminer les causes des migrations: guerres, persécutions, terrorisme, pauvreté… ».