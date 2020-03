Italie : Décès d’un Tunisien atteint du virus Covid-19

Le consulat général de la République tunisienne à Milan a annoncé, ce mercredi 18 mars, le décès d’un citoyen tunisien atteint du virus Covid-19.

Âgé de 44 ans et originaire de Djebel Lahmar Tunis, la dépouille sera rapatriée le plus tôt possible, selon le consulat.

A rappeler que 5 nouveaux cas confirmés de coronavirus viennent d’être enregistrés en Tunisie, ce qui porte à 29 le nombre total recensés en Tunisie.