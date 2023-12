Italie et Espagne : Saisie de 260 000 litres d’huile d’olive contrefaite

Les autorités italiennes et espagnoles ont saisi plus de 260 000 litres d’huile d’olive extra vierge de contrefaçon et arrêté 11 personnes soupçonnées de mélanger de l’huile de qualité supérieure avec de l’huile de Lampante de qualité inférieure, utilisée auparavant comme combustible pour les lampes à huile.

La qualité de l’huile d’olive est déterminée par son acidité, liée à la préservation des avantages et des nutriments inhérents. Plus l’acidité est élevée, plus la qualité est faible. L’huile de qualité supérieure contient généralement entre 0,1 % et 0,3 % d’acidité. Lorsque l’acidité atteint 2 % ou plus, elle est classée comme « huile de lampante ».

Selon les normes de commercialisation de l’Union européenne, l’huile de lampante a une odeur désagréable et n’est pas destinée à la consommation. Elle est souvent fabriquée à partir d’olives trop mûres ou pourries et utilisée à des fins industrielles.

Europol a annoncé lundi que l’opération conjointe avait débuté le 23 novembre lorsque les autorités espagnoles et italiennes ont effectué des perquisitions dans plusieurs endroits des deux pays.

Dans la région de Ciudad Real, en Espagne, les autorités ont appréhendé six suspects et saisi 12 barils contenant de l’huile contrefaite, pour un total de 260 000 litres (environ 68 708,84 gallons).

Parallèlement, dans les provinces de Sicile et de Toscane, en Italie, les enquêteurs ont inspecté trois usines d’huile soupçonnées de pratiques illégales. Les enquêteurs ont obtenu des documents fiscaux, des listes de clients et des échantillons d’huile. En outre, une entreprise a été accusée d’étiquetage irrégulier.

« Différents facteurs, tels que l’inflation générale des prix, la réduction de la production d’huile d’olive et l’augmentation de la demande, ont créé un terrain idéal pour les producteurs frauduleux », a déclaré Europol dans son communiqué de lundi.

Les régions méridionales, notamment Bari en Italie, Chania en Grèce et Jaén en Espagne, sont des marchés clés pour l’huile d’olive dans l’Union européenne, représentant collectivement plus de 60 % de la production mondiale d’huile d’olive, selon l’Organisation internationale de l’huile d’olive (OIOL), une organisation intergouvernementale.

Le prix de l’huile d’olive dans l’Union européenne a bondi de 75 % depuis janvier 2021, selon Eurostat, devançant d’autres produits alimentaires tels que les pommes de terre, le beurre et les œufs.

