Italie: La coalition de droite en tête du premier tour des Municipales

Six millions d’Italiens étaient appelés aux urnes dimanche et lundi pour élire les maires de communes petites et moyennes. Ce scrutin est le premier grand test pour la coalition de droite et d’extrême droite au pouvoir depuis l’automne et les leaders des principaux grands partis ont mené la campagne des municipales du Nord au Sud du pays.

La droite sort plutôt confortée par ce premier tour, avec déjà des victoires dans 4 des 13 villes moyennes où l’on votait et 2 seulement pour la gauche. Dans les autres chefs-lieux de province, il faudra attendre le second tour, dans 2 semaines, pour connaitre les vainqueurs.

Du camp de Meloni à celui de Salvini déjà, on parle déjà de victoire et de confirmation de la politique menée au niveau national. En face, pour l’opposition, le parti démocrate et le mouvement 5 Étoiles présentaient chacun des listes séparées. Ont-ils payé le prix de leur isolement ? Le fait est qu’aucun des deux partis n’a réalisé de performance significative.