Italie : La Toscane ne basculera finalement pas à l’extrême droite

La Toscane restera une terre de gauche encore quelques années. La Ligue, parti d’extrême droite italien, n’a pas réussi à remporter les élections de cette région clé d’Italie. Lundi soir, le candidat de la gauche aux élections régionales de Toscane, Eugenio Giani, est crédité d’environ 47% des votes, contre quelque 40% à Susanna Ceccardi, la candidate de la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini.

La gauche a réussi à conserver trois régions au total (Toscane, Pouilles et Campanie), mais le front uni centre droit / extrême droite a gardé les siennes et a ravi les Marches (sud) aux partis du gouvernement de Giuseppe Conte, coalition formée voici un an entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD, centre gauche).

Pour la droite, ces élections censées faire vaciller la gauche «se sont transformées en élections de la stabilité susceptibles d’emmener ce gouvernement jusqu’à la fin de la législature», estimait lundi soir le quotidien Corriere della Sera , principal tirage de la péninsule. La droite dirigera désormais 14 régions italiennes et la gauche cinq.