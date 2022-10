Italie: Meloni en passe de devenir Première ministre

Giorgia Meloni, qui avec son parti post-fasciste Fratelli d’Italia a remporté une victoire historique aux législatives, devrait être officiellement appelée vendredi au poste de Premier ministre, devenant la première femme à occuper cette fonction en Italie.

La Romaine âgée de 45 ans, qui a réussi à « dédiaboliser » son parti pour parvenir au pouvoir exactement un siècle après Mussolini, a été convoquée cet après-midi au palais du Quirinal par le président de la République Sergio Mattarella, qui devrait alors la charger de former un gouvernement.

Elle s’est déjà entretenue dans la matinée avec le président dans le cadre des consultations précédant la nomination d’un gouvernement.

Lors de cette rencontre d’une quinzaine de minutes, Mme Meloni était accompagnée de ses alliés Matteo Salvini, le dirigeant populiste de la Ligue antimigrants, et Silvio Berlusconi, le chef déclinant de Forza Italia. Leur coalition dispose de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu’au Sénat.

« Nous attendons la décision du président de la République et nous sommes déjà prêts, nous voulons avancer le plus rapidement possible », a déclaré Meloni à l’issue de l’entrevue, évoquant un « moment important pour la nation ».