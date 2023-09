Italie : Premier centre pour les demandeurs d’asile provenant de pays dits sûrs

L’Italie a mis en place son premier centre pour les demandeurs d’asile provenant de pays dits sûrs, rapporte The Korean Herald.

Le gouvernement italien espère que ce centre, situé dans la ville portuaire sicilienne de Pozallo, permettra d’accélérer le traitement des demandes d’asile. Il accueillera les personnes qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié parce qu’elles sont arrivées de pays qui ne sont pas considérés comme dangereux.

Dans le cadre des efforts déployés pour atténuer le problème des migrants dans le pays, des personnes sont transférées dans divers centres de secours afin de relever les défis humanitaires et logistiques de la situation actuelle.

Cette mesure intervient alors que l’Italie s’efforce de faire face à la grave surpopulation de son centre pour migrants situé sur l’île de Lampedusa.

L’ampleur du problème a été mise en évidence au début du mois lorsque certains migrants se sont échappés du centre en raison du manque d’espace et de provisions essentielles.

- Publicité-