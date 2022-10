Italie: Un catholique ultra élu président de la chambre des députés

Lorenzo Fontana, un quadragénaire catholique conservateur et hiérarque de la Ligue anti-migrants, a été élu vendredi à la présidence de la chambre des députés italiens, un choix qualifié de « course à l’extrémisme » par l’opposition de gauche.

Son élection reflète le résultat des législatives du 25 septembre, qui ont vu la victoire de la coalition conservatrice rassemblant le parti post-fasciste Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni – probable future Première ministre – la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Jeudi, un proche de eloni, Ignazio La Russa, co-fondateur de Fratelli d’Italia qui a fait ses armes politiques au sein de la mouvance néo-fasciste, a été élu à la présidence du Sénat, devenant le deuxième personnage de l’Etat après le président de la République Sergio Mattarella.

Le quotidien de gauche La Repubblica a résumé ainsi vendredi le curriculum vitae de Lorenzo Fontana, 42 ans: il « récite cinquante Ave Maria par jour », promeut « la restriction du droit à l’avortement », est « hostile au mariage gay, à l’euthanasie et à la société multiculturelle » et s’est marié sous le ministère d’un prêtre traditionaliste.

Lorenzo Fontana a maintes fois exprimé son admiration pour le président russe et condamné les sanctions frappant Moscou avant de rectifier le tir. En 2016, il avait apporté son soutien au parti néo-nazi grec Aube dorée.

Il passe pour celui qui a fait prendre un tournant eurosceptique et national à la Ligue du Nord, originellement régionaliste, et orchestré le rapprochement avec le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, les deux formations siégeant ensemble au Parlement européen au sein du groupe Identité et Démocratie.