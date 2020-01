Iyadh Loumi: Le Conseil national de Qalb Tounes fixera dimanche la position du parti sur le gouvernement proposé par Habib Jemli

Ayadh Loumi, député et un des dirigeants du Parti Qalb Tounes, a déclaré que le conseil national du parti se réunira dimanche prochain pour déterminer la position du parti sur la question du vote de confiance au gouvernement annoncé jeudi par le chef du gouvernement désigné Habib Jemli.

Loumi a ajouté dans une déclaration à la presse, jeudi soir, après une réunion du bureau exécutif de Qalb Tounes à son siège dans la capitale, que son parti ne considère pas le gouvernement proposé du point de vue des noms annoncés seulement, mais aussi du point de vue de son programme, indiquant que la question de la lutte contre la pauvreté est l’un des points auxquels Qalb Tounes attache une grande importance.

Loumi a indiqué que Qalb Tounes, représenté par 38 députés au parlement, n’a pas encore arrêté sa position sur le vote en faveur du gouvernement annoncé “en attendant un examen des noms des membres du gouvernement proposés, à la lumière de la lecture de son programme annoncé et de la véritable indépendance de ces membres”, 28 ministres et 14 secrétaire d’Etat.

“Il y a de réelles compétences au sein de cette composition gouvernementale, et nous ne voyons pas de couleur politique nette en son sein dans une direction particulière”, a commenté Loumi. Il a loué également “l’action menée par Jemli” qui a entamé la formation de son gouvernement depuis le 15 novembre 2019.

Il a estimé que Habib Jemli a réussi à nouer des contacts avec tous les partis politiques, y compris son parti, ajoutant que le principal objectif de Qalb Tounes “est l’intérêt de la Tunisie et qu’il n’a aucun différend avec aucun parti politique”.

Le député de Qalb Tounes a également nié qu’il y ait eu des consultations avec le mouvement Ennahda, affirmant que son parti n’a de relation qu’avec Habib Jemli.

Le président de la République Kais Saied avait officiellement chargé Habib Jemli de former le gouvernement le 15 novembre 2019, à la suite de sa proposition par le mouvement Ennahda, parti qui avait remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement, puis renouvelé le mandat de Jemli pour un deuxième mois le 15 décembre 2019.

Le chef de l’Etat a remis jeudi soir, au palais de Carthage, au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, le message contenant la liste des membres du nouveau gouvernement proposés au vote de confiance du parlement lors d’une séance plénière, indique un communiqué de la présidence. La constitution tunisienne stipule que la majorité requise pour l’obtention du vote de confiance est de 217 voix.

Jemli a déclaré plus tôt jeudi qu’il avait formé le gouvernement sur la base de la compétence et l’enquêté sur tous les noms qu’il a proposés, soulignant que les ministres proposés “sont tous indépendants et répondent aux critères qu’il a fixés”.