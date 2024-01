Japon : 48 morts et d’immenses dégâts après un puissant séisme

Le japon est engagé dans une course contre la montre pour retrouver des survivants après un séisme qui a ravagé lundi la péninsule de Noto, dans le centre, et provoqué la mort de 48 personnes selon un bilan provisoire.

« Le total des décès a atteint 48 », a déclaré mardi à l’AFP un responsable des autorités du département d’Ishikawa, dont la péninsule de Noto fait partie. Un précédent bilan faisait état de 30 morts.

« Cela a été une secousse tellement puissante », a raconté à l’AFP un septuagénaire qui faisait la queue avec des centaines d’autres habitants de Shika, une petite ville de la péninsule de Noto, pour récupérer de l’eau potable à la mairie.

Ce séisme, celui de plus forte intensité parmi plus de 200 secousses ressenties jusqu’à mardi 18H00, a atteint une magnitude de 7,5 selon l’Institut américain de géophysique (USGS) et de 7,6 selon l’agence météorologique japonaise (JMA).

Ce tremblement de terre, ressenti jusqu’à Tokyo à 320 km à vol d’oiseau de Noto, a aussi causé des dégâts matériels considérables et un tsunami lundi sur les côtes de la mer du Japon, lequel est finalement resté de faible ampleur, des vagues de 1,2 mètre de haut au maximum ayant été mesurées.

Le niveau de risque de tsunami, qui avait initialement fait l’objet d’une rare alerte maximale de la JMA, a ensuite été rétrogradé puis définitivement levé mardi.

