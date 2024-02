Jawhar ben Mbarek condamné à six mois de prison

Sur fond d’une affaire portée par l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), le tribunal de première instance de Tunis vient de condamner le dirigeant au front de salut national, Jawhar Ben Mbarek, à six mois de prison.

L’information a été révélée par Me Samir Dilou, membre du comité de défense, dans une déclaration accordée, samedi, à l’agence TAP.

Plus tôt dans la journée, le comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la surêté de l’État a annoncé qu’une plainte a été portée contre Jawhar Ben Mbarek sur fond de déclarations à travers lesquelles il qualifie les législatives de 2022 de « coup putschiste, d’une parodie et non d’une échéance politique. »

Toujours dans le cadre de la même déclaration, le comité de défense a ajouté que le parquet a saisi la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis et ce conformément aux dispositions du décret-loi n°54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication.

Selon Me Dilou, le jugement rendu par le tribunal constitue « une violation manifeste et criarde des droits de défense », dès lors que le tribunal n’a pas auditionné les plaidoiries des avocats qui ont demandé de reporter l’audience, en raison de l’état de santé « critique » de leur client qui observe une grève de la faim avec le reste des accusés impliqués dans cette affaire.

Sur fond de ce verdict, Me Dalila Ben Mbarek Msaddek, sœur de Jawhar ben Mbarek et membre du comité de défense, a annoncé dans une vidéo publiée via sa page facebook qu’elle va elle aussi entamer une grève de la faim « sauvage », pour protester contre le jugement rendu par le tribunal.

Jawhar Ben Mbarek est détenu depuis février 2023 dans le cadre de l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État ».